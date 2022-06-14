Aquacats take top finishes in meet with Brazos, R&R Aquatics

Aquacats take top finishes in meet with Brazos, R&R Aquatics

On Saturday Bay City Aquacats took on West of the Brazos and R&R Aquactics in one of their last regular season meets.

The Aquacats’ relay teams dominated taking first place in the Boys 8 & Under 100 Yard Medley Relay, Boys 9-10 100 Yard Medley Relay and 100 Yard Freestyle Relay, Girls 11-12 100 Yard Freestyle Relay, Boys 13-14 100 Yard Medley Relay and 100 Yard Freestyle Relay, Girls 15-18 100 Yard Freestyle Relay.

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