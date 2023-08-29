I am 80 years old and a graduate of Bay City in 1961. My dad, Ben Thorpe, owned the Ben Franklin 5 & 10 Store on the town square back then, and so much could be said about that adventure…
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