Bay City Council granted city employees a $2,000 cost of living adjustment to salaries after tense budget workshops and back and forth conversations with employees and directors.
To pull it off, council reduced the general fund balance by $115,000.
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