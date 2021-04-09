Palacios ISD looks to join building boom

School districts in Matagorda County have been going through a real building boom over the past five years.
Bay City, Tidehaven and Van Vleck ISDs have built or in the process of completing new schools.
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