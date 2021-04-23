Director search narrowed down to final 2

The search for a new executive director for the Matagorda County Economic Development Corporation has been narrowed down to two candidates.
MCEDC board member Mitch Thames said the executive director search has been narrowed down to two candidates for the post.
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